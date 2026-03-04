Juve Stabia – Sampdoria LIVE: la cronaca del match del Menti

Juve Stabia 0 – Sampdoria 0

Le formazioni ufficiali di Juve Stabia – Sampdoria

Juve Stabia (3-5-2): Boer; Diakité, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni, Correia, Leone, Cacciamani, Mosti; Gabrielloni, Burnete.

Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Abildgaard, Viti; Di Pardo, Conti, Esposito, Giordano; Begic, Cherubini; Brunori.

Scacciare vecchi e nuovi fantasmi

Allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia va in scena la partita tra i locali della Juve Stabia e la Sampdoria, match della 28^ giornata del campionato di Serie B. I blucerchiati saranno guidati in panchina solo, si fa per dire, da tre dei “quattro allenatori”. Non ci sarà mister Angelo Gregucci in panchina. I problemi di salute del tecnico hanno portato all’annullamento della conferenza stampa prepartita e il club ha fatto sapere che dovrà stare fermo per una settimana. Rispetto alla partita di venerdì scorso, persa malamente 2-0 contro il Bari, torna in porta Martinelli mentre Conti prende il posto di Henderson a centrocampo. Titolare anche Giordano al posto di Cicconi. La Sampdoria deve scacciare vecchi e nuovi fantasmi. Quelli dello scorso anno, visto che proprio al Menti arrivò la retrocessione sul campo in Serie C – la famosa serata dell’errore di Niang – e quelli che sono ricomparsi dopo le pesanti e brutte sconfitte contro il Mantova e il Bari. La Juve Stabia si trova al settimo posto in classifica, in piena corsa playoff.