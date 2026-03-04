  • News24
Iran, Natale e Bianchi (Pd): “Conseguenze sui porto, Bucci non minimizzi e si attivi col governo”

"La sottovalutazione di ciò che sta accadendo non è solo un errore, ma un rischio concreto per il sistema produttivo ligure", dicono i dem

Liguria. “Se Bucci non riconosce i problemi che si stanno creando a causa del conflitto in Iran – che lo stesso presidente dell’Autorità di sistema portuale, Matteo Paroli, invece indica come pronti a esplodere con conseguenze drammatiche sui nostri porti – vuol dire che la Regione si sta sollevando da qualsiasi responsabilità di intervento a tutela del tessuto economico, imprenditoriale e portuale ligure”.

Così il segretario del Pd Liguria Davide Natale e il responsabile economia del PD Liguria Matteo Bianchi, in replica alle dichiarazioni del presidente della Regione Liguria Marco Bucci sulla situazione in Iran e le conseguenze sulla logistica durante il convegno Shipping, Forwarding & Logistics Meet Industry in corso a Milano. Bucci, di fatto, ha risposto con un no comment alle domande dei giornalisti.

“È un atteggiamento grave, perché di fronte a uno scenario internazionale così instabile la prima cosa che dovrebbe fare la Regione è prepararsi a gestire le ricadute economiche sui territori. Dovrebbe muoversi nei confronti del governo per chiedere misure straordinarie a sostegno del sistema della portualità e della logistica, visto che le possibili pesanti conseguenze. Minimizzare il problema, come sta facendo Bucci, non lo farà sparire: al contrario significa lasciare imprese, lavoratori e famiglie senza alcuna strategia di tutela proprio mentre si profilano aumenti dei costi e nuove difficoltà per l’economia”.

“La sottovalutazione di ciò che sta accadendo non è solo un errore, ma un rischio concreto per il sistema produttivo ligure. La Regione dovrebbe contribuire a impedire che i rincari che graveranno su famiglie, lavoratori e imprese abbiano conseguenze pesanti sulla vita dei cittadini, e dovrebbe incalzare il governo affinché metta in campo strumenti straordinari. Un governo che oggi appare irrilevante nello scacchiere internazionale, ma che almeno sul piano nazionale ci auguriamo abbia la capacità di provare a rendersi utile per difendere la Liguria”.

