Uomo muore investito da un treno sulla Genova Acqui: traffico ferroviario fermo sulla linea

Genova. Dramma questa mattina sulle alture di Multedo e Pegli, dove un uomo di 72 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno di passaggio sulla linea Genova Acqui.

Ancora da capire i dettagli dell’incidente: secondo le prime informazioni l’investimento è avvenuto nei pressi della stazione di Granara, dove la linea attraversa alcuni abitati con passaggi a livello. Coinvolto un treno regionale diretto verso il capoluogo.

Al momento la linea ferroviaria risulta sospesa, sul posto è attesa la polizia scientifica. Trenitalia ha messo a disposizione dei taxi per accompagnare i viaggiatori del treno coinvolto dall’incidente, mentre per i da Genova è stato attivato servizio bus che percorre le tratte autostradali.