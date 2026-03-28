Tragico incidente a Ceriale, morta una donna investita da un treno: circolazione sospesa sulla Genova Ventimiglia

Ceriale. Tragico incidente questa mattina, intorno alle 10.45, sulla linea Ventimiglia-Genova, dove una 60enne è stata investita da un treno nei pressi di Ceriale. La donna purtroppo è deceduto.

Oltre agli agenti della polizia ferroviaria, sul posto stanno intervenendo in questi minuti i vigili del fuoco, l’automedica del 118 e i militi della Croce Bianca di Albenga. L’episodio è avvenuto intorno alle 10.45.

Ancora da chiarire la causa dell’incidente: al momento non è ancora chiaro si tratti di un gesto volontario o di un incidente. Secondo quanto riportato sui canali ufficiali di Ferrovie, sulla linea la circolazione risulta sospesa tra Loano e Albenga “per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria”.

A causa dell’incidente si registrano ritardi alla circolazione ferroviaria sulla linea Genova Ventimiglia

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