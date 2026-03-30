Investe una donna sulle strisce con la moto e scappa: pirata 19enne rintracciato dalla polizia locale

Genova. Venerdì 27 marzo, intorno alle 20.00, la Polizia Locale di Genova è intervenuta in via Cornigliano per un incidente con fuga dopo che una persona, a bordo di un motociclo, aveva investito una donna di 26 anni sulle strisce pedonali e il conducente si è allontanato senza prestare soccorso.

Grazie a testimonianze, telecamere e verifiche nelle banche dati, gli agenti hanno individuato il mezzo, intestato a un genovese con un figlio di 19 anni compatibile con la descrizione fornita. Qualche ora più tardi la pattuglia ha raggiunto l’abitazione del giovane, che ha inizialmente negato, nonostante elementi compatibili e una recente sanzione alla guida dello stesso motociclo. Alla richiesta di mostrare il mezzo, il padre ha dichiarato un presunto furto, senza però formalizzare denuncia.

Il giorno successivo il ragazzo si è presentato negli uffici ammettendo le proprie responsabilità. È stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per fuga e omissione di soccorso. Inoltre, gli sono state contestate altre violazioni: omessa precedenza ai pedoni, velocità pericolosa in ore notturne, sorpasso irregolare e inosservanza del semaforo rosso.

“L’intervento tempestivo e la professionalità della Polizia Locale hanno permesso di ricostruire rapidamente la dinamica dell’incidente e di individuare il responsabile – dichiara l’assessora a Sicurezza urbana e Polizia Locale, Arianna Viscogliosi –. Questo episodio dimostra l’importanza di una presenza costante sul territorio, dell’uso delle tecnologie e della collaborazione con i cittadini per garantire sicurezza e legalità”.