Introdurre l’euro digitale, approvata all’unanimità la mozione del M5s in Regione

Genova. “La Regione, approvando il nostro ordine del giorno discusso in aula, sosterrà l’introduzione dell’euro digitale come strumento di inclusione finanziaria, tutela dell’accesso ai pagamenti e rafforzamento della sovranità monetaria europea. Il documento si inserisce nel dibattito europeo in corso sulla valuta digitale della Banca Centrale Europea ed evidenzia la necessità di garantire a cittadini e imprese un accesso equo ai sistemi di pagamento, evitando che la transizione digitale generi nuove forme di esclusione, soprattutto nei territori più fragili”. Così il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano.

“Particolare attenzione è rivolta alla realtà ligure, caratterizzata da una popolazione mediamente più anziana e da aree interne e montane con criticità infrastrutturali, dove l’innovazione deve essere accompagnata per non aumentare le disuguaglianze. In questo contesto, l’euro digitale, anche nella sua possibile modalità offline, può rappresentare uno strumento prezioso per garantire continuità dei pagamenti, inclusione e maggiore resilienza“, continua Giordano.

“Ferma restando la centralità del contante, il provvedimento evidenzia come l’euro digitale debba configurarsi come uno strumento complementare, da sviluppare all’interno di un quadro normativo chiaro e condiviso. Il sostegno alla sua introduzione è subordinato a precise garanzie: la piena tutela dei dati personali e della riservatezza degli utenti; la complementarietà rispetto al contante, che dovrà continuare a essere accessibile e universalmente accettato; la salvaguardia della stabilità del sistema finanziario e del ruolo del sistema bancario, con particolare attenzione agli intermediari territoriali; l’adozione di misure per favorire l’inclusione finanziaria e accompagnare cittadini e operatori verso le nuove forme di moneta digitale; il coinvolgimento delle Regioni nei processi attuativi che incidono sui servizi ai cittadini e sulle competenze territoriali”, conclude.

È stata approvata all’unanimità la mozione M5s che impegna la Regione Liguria ad attuare concretamente le nuove disposizioni europee sulla tutela dei lavoratori esposti all’amianto, recepite con il D.Lgs. 213/2025. “Un provvedimento fondamentale per rafforzare la prevenzione, abbassare i limiti di esposizione e introdurre nuovi obblighi su valutazione del rischio, formazione e sorveglianza sanitaria – commenta Giordano -. La Liguria è tra le regioni storicamente più esposte al rischio amianto per la presenza di vaste aree industriali e infrastrutture datate. Era necessario un segnale chiaro, un impegno inequivocabile della Regione per garantire che le nuove norme non restino sulla carta ma diventino strumenti concreti di tutela per i lavoratori”.