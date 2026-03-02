Internazionalizzazione, la scuola edile genovese ospita i consoli del Centro e Sud America

Genova. Mattinata di respiro internazionale per Esseg, la Scuola Edile della Città Metropolitana di Genova, che nella sua sede di via Borzoli ha ospitato i consoli generali di Perù, Repubblica Dominicana e Panama in quello che rappresenta il primo incontro del genere per un ente di formazione genovese.

A partecipare sono stati Carlos Tavera, console generale della Repubblica del Perù a Genova, Adolfo Pineda, console generale della Repubblica Dominicana a Genova, e Fernando Linares, console generale della Repubblica di Panama a Genova e consigliere del Decanato a Genova. Presente anche David Pazmiño, delegato ai Rapporti Internazionali per il Consolato di Panama. Per Esseg hanno preso parte all’incontro il presidente Silverio Insogna, il vicepresidente Mirko Trapasso e la direttrice Tea Cosatto.

L’incontro segna l’avvio di un percorso che nelle prossime settimane vedrà il coinvolgimento anche dei consolati di Ecuador, Colombia e Senegal, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra formazione professionale, comunità internazionali e sistema produttivo locale.

Nel corso della visita Esseg ha presentato il proprio percorso IeFP, un’eccellenza formativa che garantisce oltre il 92% di inserimento lavorativo stabile ai ragazzi che lo frequentano, e l’ampia offerta di corsi dedicati alle imprese del territorio, con decine di percorsi professionalizzanti attivati ogni anno.

L’incontro ha inoltre posto le basi per la creazione di un corridoio di internazionalizzazione a supporto delle imprese, favorendo nuove opportunità di collaborazione e scambio. Un momento importante dell’evento odierno è stato anche la valorizzazione delle comunità di “nuovi genovesi” rappresentate dai Paesi coinvolti: numerosi studenti dei corsi IeFP di Esseg provengono infatti da famiglie originarie di queste nazioni.

“Questo incontro rappresenta per noi un passaggio storico – dichiara il presidente di Esseg Silverio Insogna -. Per la prima volta un ente di formazione genovese avvia un dialogo strutturato con il sistema consolare internazionale presente in città. È un segnale di apertura e di responsabilità verso una Genova che cambia, cresce e si arricchisce di nuove culture”.

“Il nostro percorso IeFP, con oltre il 92% di occupazione stabile, dimostra che la formazione professionale può essere uno strumento concreto di integrazione e crescita sociale. Molti dei nostri ragazzi hanno radici nei Paesi oggi rappresentati: questo ci rende ancora più orgogliosi di costruire ponti istituzionali – aggiunge il vice presidente di Esseg Mirko Trapasso -. Vogliamo che Esseg sia non solo una scuola, ma un hub di competenze al servizio delle imprese. L’idea di un corridoio di internazionalizzazione nasce proprio per accompagnare il tessuto produttivo locale verso nuove opportunità, creando connessioni tra territori, professionalità e mercati”.

“Il coinvolgimento dei consolati di Ecuador, Colombia e Senegal nelle prossime settimane rafforzerà questo percorso – conclude il presidente Insogna -. La formazione è il punto di partenza, ma l’obiettivo è più ampio: costruire relazioni stabili, favorire l’occupazione e contribuire allo sviluppo economico e sociale della nostra città”.