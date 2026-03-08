Intelligenza artificiale e cybersicurezza, due eventi nazionali a Genova. Bucci: “Liguria protagonista della trasformazione digitale”

Genova. La Liguria è pronta a diventare un punto di riferimento a livello nazionale per l’intelligenza artificiale e la cybersicurezza, in ambito sanitario ma anche turistico. La prossima settimana a Genova, negli spazi dei Magazzini del Cotone, sono in programma due eventi di respiro nazionale che porteranno nel capoluogo ligure istituzioni, esperti e rappresentanti delle Regioni per confrontarsi sulle nuove tecnologie al servizio dei cittadini e delle amministrazioni pubbliche.

Mercoledì 11 marzo l’iniziativa “Reg4IA, Regioni per l’intelligenza artificiale” promossa dal Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri insieme alle Regioni e Province autonome per sostenere la sperimentazione di soluzioni innovative basate sull’intelligenza artificiale al servizio di cittadini e imprese. Il progetto, che vede la Liguria capofila – in un partenariato con le Regioni Calabria, Lazio, Basilicata, Molise, Piemonte, Sicilia e la Provincia autonoma di Trento – ha come obiettivo la sperimentazione di soluzioni innovative sia per superare il problema delle liste d’attesa in sanità, sia per gestire meglio i flussi turistici.

Giovedì 12 marzo l’evento “La minaccia cibernetica al settore sanitario” affronta un tema di sicurezza nazionale, di tenuta istituzionale, ma soprattutto di tutela concreta dei cittadini. Negli ultimi anni si è registrata una recrudescenza degli attacchi cyber in tutto il mondo e in tutti i settori. Anche la Liguria non è immune: il Security Operations Center di Liguria Digitale, che presidia gran parte della sanità regionale, rileva quotidianamente centinaia di tentativi di attacco ai sistemi sanitari.

“La Liguria vuole essere protagonista della trasformazione digitale del Paese – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. L’intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità per migliorare l’efficienza dei servizi pubblici e la qualità della vita dei cittadini. Essere Regione capofila di questo progetto nazionale significa mettere a sistema competenze, innovazione e collaborazione tra territori per affrontare sfide concrete come le liste d’attesa nella sanità e la gestione dei flussi turistici. Allo stesso tempo stiamo investendo con decisione anche nei progetti di cybersicurezza, un ambito strategico per proteggere infrastrutture digitali e servizi essenziali come la sanità. Innovazione tecnologica e sicurezza informatica devono crescere insieme, è una sfida e allo stesso tempo un’opportunità da cogliere: la Liguria è pronta”.