Inside Monet, la formula che unisce musica e tecnologia alle Raccolte Frugone dal 6 aprile

Genova. Dopo il successo di The R-Evolution Park al Museo di Storia Naturale G. Doria e al Museo di Archeologia Ligure, la formula che unisce cultura e tecnologia torna a Genova e sceglie il Museo Raccolte Frugone come sede di eccezione per l’evento immersivo Inside Monet, un tour itinerante che, a partire da lunedì 6 aprile, condurrà i visitatori in un percorso unico che trasformerà il paesaggio in un vero e proprio atelier a cielo aperto.

Il progetto Inside Monet, promosso da WAY Experience con il contributo scientifico di ADMaiora e della curatrice del museo Simona Parigi, si distingue per la sua capacità di fondere l’esperienza sensoriale all’aperto nei Parchi di Nervi con un viaggio immersivo in realtà virtuale nelle sale museali, offrendo al pubblico un nuovo modo di vivere e comprendere l’arte di Claude Monet.

“La scelta dei Musei di Nervi per ospitare un evento di tale portata è un riconoscimento di grande rilevanza per il nostro sistema museale – commenta l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari − questa iniziativa dimostra come Genova sia sempre più capace di attrarre progetti innovativi di respiro internazionale, valorizzando al tempo stesso il proprio patrimonio storico e paesaggistico. I Parchi e le ville di Nervi diventano così uno spazio dinamico, dove la tradizione incontra le nuove tecnologie, offrendo esperienze coinvolgenti e accessibili a un pubblico ampio e diversificato”.