Ingombranti, sacchetti lanciati da vetture in movimento e “cuffe di zetto”: piovono multe per l’abbandono dei rifiuti

Genova. Prosegue senza sosta l’azione di contrasto al fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio, coordinata della Polizia Locale. Gli ultimi interventi hanno permesso di individuare e sanzionare quattro responsabili di illeciti ambientali, grazie all’ausilio determinante dei sistemi di videosorveglianza urbana.

Il primo intervento ha avuto luogo in via Vittorini, dove gli agenti hanno riscontrato l’abbandono di due biciclette lasciate a ridosso dei bidoni per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Attraverso l’analisi dei filmati registrati dalle telecamere di zona, è stato possibile risalire all’identità del trasgressore, che è stato sanzionato con una multa pari a 1.000 euro.

Nella stessa circostanza, i controlli incrociati sui filmati hanno permesso di smascherare un secondo cittadino. Le immagini hanno infatti documentato un conducente che, mentre era alla guida del proprio veicolo in movimento, ha gettato un sacchetto di rifiuti in direzione dei contenitori stradali. Per questa condotta, che costituisce una violazione delle norme sulla gestione dei rifiuti, il responsabile è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani.

Un terzo episodio è stato accertato in via alla Brigna. In questo caso, gli agenti sono intervenuti a seguito dell’abbandono di tre pannelli in legno (di dimensioni un metro per un metro ciascuno) depositati impropriamente nei pressi delle isole ecologiche. Anche in questo frangente, la preziosa collaborazione della tecnologia di sorveglianza ha consentito l’immediata identificazione dell’autore dell’abbandono, il quale è stato punito con una sanzione di 1.000 euro.

Infine, a seguito di una segnalazione di un cittadino, la Polizia Locale ha intercettato in salita dell’Orso un soggetto intento ad abbandonare rifiuti ingombranti non pericolosi, derivanti da ristrutturazione edilizia. A carico del trasgressore, che è stato identificato dagli agenti, è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.000 euro Contestualmente, il soggetto è stato intimato a rimuovere i materiali e a provvedere al loro corretto conferimento presso un’isola ecologica.

“Queste operazioni dimostrano come la Polizia Locale sia un presidio fondamentale non solo per la sicurezza stradale, ma anche per la tutela del decoro e della salute pubblica – dichiara l’assessora alla Sicurezza del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi – Ringrazio quindi il Nucleo Ambiente della Polizia Locale che sta lavorando molto su queste attività, ottenendo risultati importanti sul territorio. Spiace però che molte condotte, che prima erano sanzionate con provvedimenti amministrativi, oggi siano diventate illeciti penali. Questo rende l’attività della Polizia Locale più lunga e complessa, con sequestri, atti di polizia giudiziaria e tempi più estesi. Inoltre, le somme derivanti da queste violazioni non restano più al Comune per finanziare servizi e controlli sul territorio. La nostra priorità resta la tolleranza zero verso chi sporca la città, a tutela dei tanti genovesi che invece rispettano quotidianamente l’ambiente e le norme di convivenza civile”.