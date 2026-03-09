Infortunio sul lavoro a Bolzaneto, operaio muore schiacciato da un macchinario

Genova. Infortunio mortale sul lavoro a Genova, questa mattina a Bolzaneto. Un operaio è deceduto in un capannone di un’azienda di serramenti e profilati in via Sardorella.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30. Secondo le prime informazioni, l’uomo è rimasto schiacciato da un macchinario che si è ribaltato durante la movimentazione.

Sono intervenuti la Croce Oro di Manesseno, l’automedica Golf 2 del 118 e i vigili del fuoco. Nonostante i tentativi dei soccorritori, non è stato possibile fare nulla per salvarlo.

Sul posto i tecnici della prevenzione della struttura Psal della Asl 3 per tutti gli accertamenti del caso.

Non sono ancora note informazioni sulle generalità della vittima.

Notizia in aggiornamento