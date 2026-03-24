Individual Camucia-Cortona, Roberto Malvasio cala il “poker” a Magione

Ronco Scrivia. Così come lo scorso anno, la nuova stagione di Roberto Malvasio è iniziata con una vittoria assoluta. Come nel 2025 il pilota di Ronco Scrivia si è aggiudicato l’Individual Camucia-Cortona, disputata all’Autodromo dell’Umbria, in quel di Magione, al volante di una Radical SR4 1400 messagli a disposizione dalla AutoSport Sorrento. Con questa affermazione, il driver genovese porta a quattro i suoi successi nella gara umbra, dopo quelli conseguiti lo scorso anno e nel 2023 e 2021, impreziosendo così il suo già ricco curriculum con un invidiabile “poker”.

“La pista di Magione – osserva Roberto Malvasio – mi ha detto ancora bene e mi ha fatto tornare a casa divertito e soddisfatto, mio obbiettivo di partenza per questa partecipazione. E’ arrivata anche una prestazione importante, cosa che fa sempre piacere a chi corre. L’unico rammarico è stato quello di avere un numero piuttosto esiguo di concorrenti con cui confrontarmi ma questo, purtroppo, è lo specchio dei tempi: correre costa sempre di più e non è più alla portata di molti”.

“Questa esperienza – conclude il driver di Ronco Scrivia – è stata utile anche in chiave futura. Nelle varie manche abbiamo avuto modo di testare nuove soluzioni d’assetto e migliorie al cambio, variazioni che mi permetteranno di affrontare con fiducia, a inizio maggio sempre a Magione, la prima prova del Trofeo Italiano Prototipi”.