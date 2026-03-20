Incontri pallanuotistici: ad Atene mister Antonucci ritrova “il Sindaco” Vujasinovic

Atene. Rapallo Pallanuoto Femminile non è soltanto competizione europea, ma anche incroci di storie, percorsi e legami che affondano le radici nella tradizione della pallanuoto ligure.

Nella cornice della piscina del Vouliagmeni, ad Atene, in occasione della sfida di Champions League femminile, il tecnico del Rapallo Luca Antonucci ha ritrovato un volto ben noto, uno di quelli che hanno segnato un’epoca: Vladimir Vujasinovic, oggi alla guida della formazione greca maschile e per anni simbolo della Pro Recco delle meraviglie.

Un incontro che va oltre il semplice saluto tra colleghi, perché Antonucci e Vujasinovic condividono un passato fatto di sfide accese e derby combattuti. Da una parte il Camogli, dall’altra il Recco: due realtà storiche della pallanuoto ligure, protagoniste di battaglie sportive che hanno contribuito a scrivere pagine importanti di questo sport.

Vujasinovic, autentica stella della pallanuoto mondiale, è stato uno dei volti più rappresentativi di un ciclo vincente senza precedenti, diventando nel tempo un punto di riferimento anche fuori dalla vasca. Non a caso, ancora oggi viene ricordato come una sorta di “sindaco” di Recco, per il legame profondo costruito con il territorio e la sua comunità.

Il ritrovarsi ad Atene, su un palcoscenico internazionale, restituisce il senso di una pallanuoto che unisce generazioni e percorsi diversi, mantenendo però intatto quel filo diretto con la Liguria, terra di tradizione e passione.

Per il Rapallo Pallanuoto Femminile, impegnato nel massimo palcoscenico europeo, sono anche questi momenti a dare valore all’esperienza: incontri che raccontano storie, rivalità e rispetto, nel segno di uno sport che continua a costruire legami ben oltre il risultato finale.