Incontri in Valle Stura per la sindaca metropolitana, visita anche alla tomba di Don Gallo

Genova. Pomeriggio dedicato alla Valle Stura per la sindaca metropolitana Silvia Salis. Dopo un sopralluogo al nuovo asilo nido comunale di Rossiglione, che sarà inaugurato domani, la sindaca ha incontrato i colleghi dei Comuni di Rossiglione, Campo Ligure, Masone, Tiglieto e Mele per discutere insieme delle principali criticità che interessano l’Unione dei Comuni SOL (Stura, Orba, Leira).

Insieme al vicesindaco metropolitano Simone Franceschi e al consigliere delegato a Patrimonio e Bilancio della Città Metropolitana di Genova, Stefano Damonte, i primi cittadini si sono confrontati sui temi del trasporto e dei servizi pubblici, della viabilità e del dissesto idrogeologico.

“È stato significativo avviare questo pomeriggio da un nuovo intervento che incarna l’impegno necessario per contrastare lo spopolamento delle aree interne – ha dichiarato la sindaca –. Voglio ringraziare tutti i Sindaci per l’impegno quotidiano nella tenuta del territorio, in un momento storico difficile in cui si tende sempre più ad accentrare tutto nelle grandi città. Come Città Metropolitana vogliamo essere al vostro fianco e sostenervi in questo compito”.

Dopo l’incontro nella sede comunale di Rossiglione, Salis si è recata a Campo Ligure per rendere omaggio alla tomba di don Andrea Gallo.

“Ogni tanto penso a come sarebbe bello, per una sindaca giovane come me, potermi confrontare con persone così importanti per le nostre comunità come don Andrea Gallo – ha aggiunto la Sindaca –. Sarebbe bello poter chiedere un consiglio, magari durante un pranzo, a chi era davvero capace di parlare al cuore e alla mente delle persone. L’eredità che ci ha lasciato don Gallo continua a ispirarci ogni giorno: resta un punto di riferimento per chi vuole amministrare con attenzione e ascolto verso gli ultimi”.

Il pomeriggio si è concluso al Teatro di Masone con la partecipazione alla cerimonia di inaugurazione di “Valle Stura European Community of Sport 2026”.

“Ho dedicato allo sport gran parte della mia vita – ha ricordato la sindaca –. So quanto siano importanti queste iniziative e quanto sia fondamentale investire negli impianti sportivi, affinché ragazze e ragazzi possano fare sport, stare insieme e costruire comunità, soprattutto nei borghi dell’entroterra. Manifestazioni come questa rappresentano un’occasione fondamentale per avvicinare le amministrazioni locali e la cittadinanza allo sport”.