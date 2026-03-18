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Incidente in via Mandoli, moto tampona auto e il centauro sfonda il lunotto con la testa

Il motociclista ha riportato trauma ed escoriazioni facciali anche a causa del cristallo infranto e dolore cervicale e agli arti

incidente auto moto

Genova. Incidente a Staglieno questa mattina attorno alle 8:20.

Per cause da chiarire, una moto di grossa cilindrata ha impattato contro l’auto che la precedeva dopo aver urtato contro la portiera di un’altra vettura in sosta, aperta all’improvviso.

Il motociclista, un 58enne,  si è scontrato contro il posteriore della vettura in marcia sfondando il lunotto posteriore con il cranio.

L’ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice rosso, con l’automedica Golf 1, in via Rino Mandoli (direzione centro, poco dopo piazzale Parenzo) per un incidente stradale.

Il centauro ha riportato trauma ed escoriazioni facciali anche a causa del cristallo infranto e dolore cervicale e agli arti. È stato spinalizzato e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Solo un leggero dolore alla schiena causato dal contraccolpo e un lieve stato di agitazione per l’automobilista di circa 50 anni, che ha rifiutato le cure.

Sul posto sono intervenute le pattuglie territoriali della polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità, temporaneamente rallentata, oltre ai tecnici per la bonifica della strada a causa di una copiosa perdita d’olio dal mezzo a due ruote e della presenza di vetri.

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