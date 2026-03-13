Dimentica il freno a mano e l’auto finisce nel giardino condominiale: tragedia sfiorata in via Caveri

Genova. Tragedia sfiorata la notte scorsa in via Caveri, a Sampierdarena, dove un’auto è precipitata nel giardino privato di un appartamento.

L’uomo alla guida era appena entrato nel parcheggio sulla strada soprastante il giardino, ma ha dimenticato di mettere il freno a mano e la macchina si è mossa, prendendo velocità e sfondando la recinzione.

La vettura è finita di muso nel giardino, in quel momento deserto visto l’orario. Sono intervenuti i vigili del fuoco per metterla in sicurezza, ma vista la posizione le operazioni di rimozione si sono rivelate più complesse del previsto. I pompieri hanno transennato la scala che corre lungo il giardino in via precauzionale.