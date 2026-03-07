Anziano precipita in un dirupo con l’auto: soccorsi mobilitati a Tiglieto

Tiglieto. Mobilitazione di soccorsi sabato mattina a Tiglieto, nell’entroterra genovese, per soccorre un anziano finito in un dirupo con la sua auto.

L’allarme è scattato poco dopo le 8. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno trovato l’uomo, 82 anni, sul ciglio della strada, intontito e spaventato ma apparentemente incolume. Era riuscito da solo a uscire dalla macchina e a tornare sulla strada.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute ambulanza e automedica, ed è stato anche mobilitato l’elisoccorso per il trasporto in ospedale in via precauzionale. Presenti anche i carabinieri per accertare la dinamica.