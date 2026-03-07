  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
In mattinata

Anziano precipita in un dirupo con l’auto: soccorsi mobilitati a Tiglieto

Sul luogo dell’incidente sono intervenute ambulanza e automedica, ed è stato allertato anche l’elisoccorso

vigili del fuoco elisoccorso drago elicottero

Tiglieto. Mobilitazione di soccorsi sabato mattina a Tiglieto, nell’entroterra genovese, per soccorre un anziano finito in un dirupo con la sua auto.

L’allarme è scattato poco dopo le 8. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno trovato l’uomo, 82 anni, sul ciglio della strada, intontito e spaventato ma apparentemente incolume. Era riuscito da solo a uscire dalla macchina e a tornare sulla strada.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute ambulanza e automedica, ed è stato anche mobilitato l’elisoccorso per il trasporto in ospedale in via precauzionale. Presenti anche i carabinieri per accertare la dinamica.

Più informazioni
leggi anche
auto burrone
Pericolo
Resta in bilico con l’auto sul dirupo: vettura recuperata dai vigili del fuoco
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.