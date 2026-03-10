  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Incidente stradale

Scontro tra un furgone e uno scooter in Sopraelevata: 33enne in codice giallo

Pesanti fino alle 19 le ripercussioni sulla strada Aldo Moro a causa dei soccorsi e dei rilievi

coda sopraelevata

Genova. Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 17:40 sulla Sopraelevata in direzione ponente, all’altezza dello svincolo autostradale. Per cause da chiarire, un furgone e uno scooter si sono scontrati.

Su posto la Croce Bianca Genovese. Il conducente del mezzo a due ruote, un 33enne, ha riportato un modesto trauma cranico e traumi minori agli arti inferiori e ad una mano in conseguenza della caduta.È stato spinalizzato e portato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Il conducente del furgone, un 53enne, non ha avuto necessità di cure. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità, fortemente congestionata: l’intera direttrice ponente della Sopraelevata si è presto paralizzata, interessando anche il traffico di viale Brigate Partigiane e costringendo alla chiusura della rampa d’immissione delle Casaccie per circa mezz’ora.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.