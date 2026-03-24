Moto a terra in sopraelevata: due feriti in codice rosso al San Martino

Genova. Brutto incidente questa mattina sulla strada sopraelevata Aldo Moro, dove, una moto è finita a terra nel tratto compreso tra la Foce e l’uscita per il tunnel delle Casaccie.

Ancora da capire l’esatta dinamica: sul posto i medici del 118 e le ambulanze che hanno soccorso le due persone a bordo della moto, feriti con fratture alle gambe e trasportati di codice rosso al San Martino di Genova.

Disagi per il traffico in entrambe le direzioni, con code in direzione levante per “curiosi”