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Brutta botta

Moto a terra in sopraelevata: due feriti in codice rosso al San Martino

Disagi per il traffico in entrambe le direzioni, con code in direzione levante per "curiosi"

incidente sopraelevata
Foto d'archivio

Genova. Brutto incidente questa mattina sulla strada sopraelevata Aldo Moro, dove, una moto è finita a terra nel tratto compreso tra la Foce e l’uscita per il tunnel delle Casaccie.

Ancora da capire l’esatta dinamica: sul posto i medici del 118 e le ambulanze che hanno soccorso le due persone a bordo della moto, feriti con fratture alle gambe e trasportati di codice rosso al San Martino di Genova.

Disagi per il traffico in entrambe le direzioni, con code in direzione levante per “curiosi”

Generico marzo 2026
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