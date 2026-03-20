  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Dramma

Gamba stritolata dalla motozappa: uomo di 53 anni ferito gravemente e trasportato al pronto soccorso

Secondo le prime informazioni sarebbe a rischio amputazione ma non in pericolo di vita

elicottero elisoccorso vigili fuoco montebruno val trebbia
Foto d'archivio

Genova. Brutto incidente questa mattina a Ronco Scrivia, dove un uomo di 53 anni è stato travolto da un mezzo agricolo, una motozappa, con cui stava lavorando il terreno.

Secondo le prime informazioni le frese della macchina avrebbero stritolato una gamba dell’uomo: rimasto cosciente, ha allertato i soccorsi arrivati sul posto con ambulanze e medici del 118.

Visto la gravità della situazione, con un arto a rischio amputazione, è stato allertato l’elisoccorso dei vigili del fuoco per il trasporto in ospedale.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.