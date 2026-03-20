Gamba stritolata dalla motozappa: uomo di 53 anni ferito gravemente e trasportato al pronto soccorso

Genova. Brutto incidente questa mattina a Ronco Scrivia, dove un uomo di 53 anni è stato travolto da un mezzo agricolo, una motozappa, con cui stava lavorando il terreno.

Secondo le prime informazioni le frese della macchina avrebbero stritolato una gamba dell’uomo: rimasto cosciente, ha allertato i soccorsi arrivati sul posto con ambulanze e medici del 118.

Visto la gravità della situazione, con un arto a rischio amputazione, è stato allertato l’elisoccorso dei vigili del fuoco per il trasporto in ospedale.