Genovese muore in un incidente stradale in Friuli, auto contro betoniera

Italia. Un genovese di 50 anni, residente in Lombardia, è morto nella mattina di oggi, mercoledì 18 marzo, in un incidente stradale avvenuto sulla regionale 251 della Valcellina, in Friuli Venezia Giulia.

Lo schianto in una galleria, intorno alle 11.30. L’automobilista, le cui generalità non sono ancora state rese note, è deceduto sul colpo.

L’uomo si trovava nella zona per lavoro. Secondo quanto ricostruito grazie alla testimonianza dell’autista della betoniera, illeso, l’auto del genovese avrebbe improvvisamente invaso la corsia di marcia opposta.

Sebbene all’interno della galleria non ci sia copertura telefonica, il camionista è riuscito a lanciare l’allarme utilizzando le strumentazioni delle colonnine Sos. Ma quando sono arrivati i soccorsi, per il 50enne, non c’era più alcunché da fare.