Incidente in A26 con un ferito, coda di diversi chilometri verso Genova

Genova. Un incidente avvenuto poco prime delle 12 di questa mattina sta complicando la viabilità sul tratto della A26 compreso tra il casello di Masone e il bivio con l’A10.
Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, al momento si stanno verificando diversi chilometri di coda, almeno quattro, in direzione del capoluogo ligure.
Ancora da capire i dettagli dell’incidente: secondo le prime informazioni si tratterebbe di una vettura sulla quale viaggiava una donna, rimasta ferita in maniera non grave e soccorso in codice giallo.
