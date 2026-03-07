Ancora un incidente alla Foce, auto contro scooter all’incrocio: 37enne in ospedale

Genova. Incidente all’alba alla Foce. Pochi minuti dopo le 6 un’auto proveniente da via Maddaloni e una moto che percorreva via Finocchiaro Aprile si sono scontrate all’incrocio.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un 37enne, che è stato sbalzato di sella e proiettato per circa tre metri sull’asfalto dopo avere sbattuto sul cofano della macchina.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca Genovese, che ha soccorso l’uomo e lo ha accompagnato in ospedale in codice giallo. Nessuna conseguenza per il conducente dell’auto e la sua passeggera, entrambi di circa trent’anni.

Presente la polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico. Le strade sono state temporaneamente chiuse per consentire i soccorsi, la rimozione del mezzo e la successiva bonifica dell’asfalto a causa della perdita di olio e carburante.