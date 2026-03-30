Fa un incidente e scappa, a casa ha tre etti di droga: arrestato un 32enne

Genova. La polizia ha arrestato un 32enne cittadino tunisino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’uomo è stato rintracciato dagli agenti dell’U.P.G.S.P. dopo un incidente avvenuto in via Arrivabene, quando un’auto a noleggio ha speronato una seconda vettura in sosta, per poi fuggire facendo perdere le tracce.

Gli operatori sono risaliti all’intestatario del noleggio che viveva in via dei Sessanta, a Cornigliano, insieme ad altri coinquilini. Ad aprire la porta è stato il 32enne: gli agenti hanno effettuato una perquisizione nell’appartamento e hanno trovato, nella sua camera, 26 grammi di cocaina, circa 370 grammi tra hashish e cannabis, materiale da confezionamento, un bilancino di precisione e 4200 euro.

Tutto ciò che è stato rinvenuto è stato posto sotto sequestro e l’uomo è stato arrestato. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Marassi in attesa di convalida