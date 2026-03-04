Genova. Doppio incidente in corso Italia nel primo pomeriggio di mercoledì in una sorta di “reazione a catena” che non ha fortunatamente causato feriti gravi.

Il primo incidente ha coinvolto una volante della polizia che si stava dirigendo su un intervento e che mentre percorreva corso Italia si è scontrata con un furgone che si era fermato per far attraversare un pedone sulle strisce pedonali. I danni alla volante sono ingenti, ma nessuno – né i poliziotti né il conducente del furgone – è rimasto ferito. E anche l’autista del furgone ha rifiutato il soccorso dell’ambulanza. Sul posto per i rilievi la sezione infortunistica della polizia locale.

Pochi minuti dopo però un’automobilista, distratta dalla scena dell’incidente, ha tamponato uno scooter su cui viaggiavano due adolescenti. Le ragazze sono finite sull’asfalto, e hanno avuto bisogno di cure mediche. Due ambulanze le hanno accompagnate all’ospedale San Martino, entrambe in codice giallo.

Anche in questo caso sul luogo dell’incidente è arrivata la polizia locale per gli accertamenti.