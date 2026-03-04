  • News24
Doppio incidente in corso Italia: volante tampona un furgone, automobilista si distrae e tampona uno scooter

Due adolescenti sono finite in ospedale dopo che una donna le ha colpite mentre osservava la scena. Il furgone tamponato dalla volante si era fermato per far attraversare un pedone

Genova. Doppio incidente in corso Italia nel primo pomeriggio di mercoledì in una sorta di “reazione a catena” che non ha fortunatamente causato feriti gravi.

Il primo incidente ha coinvolto una volante della polizia che si stava dirigendo su un intervento e che mentre percorreva corso Italia si è scontrata con un furgone che si era fermato per far attraversare un pedone sulle strisce pedonali. I danni alla volante sono ingenti, ma nessuno – né i poliziotti né il conducente del furgone – è rimasto ferito. E anche l’autista del furgone ha rifiutato il soccorso dell’ambulanza. Sul posto per i rilievi la sezione infortunistica della polizia locale.

Pochi minuti dopo però un’automobilista, distratta dalla scena dell’incidente, ha tamponato uno scooter su cui viaggiavano due adolescenti. Le ragazze sono finite sull’asfalto, e hanno avuto bisogno di cure mediche. Due ambulanze le hanno accompagnate all’ospedale San Martino, entrambe in codice giallo.

Anche in questo caso sul luogo dell’incidente è arrivata la polizia locale per gli accertamenti.

