Genova. Drammatico incidente questo pomeriggio in via Linneo, a Begato, dove un’auto si è schiantata contro un autobus Amt in uno scontro frontale. Tremendo l’impatto, con i due mezzi andati distrutti. Immediati i soccorsi: sul posto le ambulanze e i medici del 118, oltre ai vigili del fuoco e la polizia locale che ha chiuso momentaneamente la strada.

Secondo le prime informazioni l’autista del bus è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso, mentre la donna è rimasta incastrata nelle lamiere e le operazioni di salvataggio, al momento, sono ancora in corso.

Ancora da accertare la dinamica, ma secondo alcuni testimoni la donna avrebbe perso il controllo della vettura – forse a causa di un colpo di sonno – invadendo la corsia di marcia dove stava transitando il bus.