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Schianto

Scontro frontale tra auto e bus: donna resta intrappolata nelle lamiere fotogallery

Tremendo l'impatto, con i due mezzi andati distrutti

Generico marzo 2026

Genova. Drammatico incidente questo pomeriggio in via Linneo, a Begato, dove un’auto si è schiantata contro un autobus Amt in uno scontro frontale.  Tremendo l’impatto, con i due mezzi andati distrutti. Immediati i soccorsi: sul posto le ambulanze e i medici del 118, oltre ai vigili del fuoco e la polizia locale che ha chiuso momentaneamente la strada.

Secondo le prime informazioni l’autista del bus è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso, mentre la donna è rimasta incastrata nelle lamiere e le operazioni di salvataggio, al momento, sono ancora in corso.

Ancora da accertare la dinamica, ma secondo alcuni testimoni la donna avrebbe perso il controllo della vettura – forse a causa di un colpo di sonno – invadendo la corsia di marcia dove stava transitando il bus.

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