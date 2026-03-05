Camion si ribalta in A7, lunghe code sino al casello di Est

Genova. Lunghe code sull’autostrada sulle autostrade A12 e A7 giovedì pomeriggio a causa di un camion che si è ribaltato.

È successo nel tratto compreso tra i caselli di Bolzaneto e Ovest in direzione Genova. Il conducente non è rimasto ferito, ma è stato comunque accompagnato in ospedale per i controlli. Presenti sul posto i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il camion, e il personale di Autostrade.

Poco prima delle 15 si registravano tre chilometri di coda tra Genova Est e il bivio con la A7, con uscita consigliata a Est per chi arrivava da Livorno e a Ovest per chi era diretto a Genova. Code anche tra Busalla e il bivio con l’A7, con uscita consigliata provenendo da Milano a Busalla.