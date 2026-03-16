Aggiornamento ore 19.00 – Al momento prosegue la rimozione dei veicoli coinvolti nell’incidente, si viaggia su una corsia: sulla tratta della A10, in direzione di Genova, sono segnalati sei chilometri di coda. Uscita consigliata da Aspi Genova Pegli

Aggiornamento ore 18.30 – Sono tre i feriti dell’incidente: due trasportati in codice giallo al San Martino, e un bimbo, sempre in giallo, portato al pronto soccorso del Gaslini.

Genova. Incidente sull’autostrada A10, sul ponte San Giorgio in direzione Genova, nel pomeriggio di lunedì.

Nello schianto sono rimaste coinvolte quattro auto, due delle quali sono finite ribaltate in mezzo alla carreggiata. All’arrivo delle ambulanze tutti gli occupanti erano riusciti a uscire da soli dagli abitacoli e stavano attendendo i soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Alle 18 si erano accumulati 4 chilometri di coda tra Pegli e il bivio con la A7. L’entrata consigliata verso Genova era Ovest, l’uscita Pegli.