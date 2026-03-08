  • News24
Attenzione

Incidente in A10, un ferito grave: chiuso e poi riaperto il bivio per l’A7

Ancora da capire dinamica e mezzi coinvolti, disagi per il traffico

incidente a10

Aggiornamento ore 11.30 – Dopo alcune decine di minuti di intervento, il collegamento tra A10 e A7 è stato ripristinato

Genova. Brutto incidente questa mattina al termine del Ponte San Giorgio e nei pressi dello svincolo che collega l’A10 con l’A7. Sono segnalati tre feriti di cui uno in gravi condizioni.

Al momento non è chiara la dinamica dell’evento, ma Autostrade per l’Italia comunica che lo svincolo verso Milano e chiuso. Per chi arriva da Ventimiglia, uscita consigliata Genova Aeroporto.

Notizia in aggiornamento

incidente a10
