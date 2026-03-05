  • News24
Incidente a Voltri, 19enne investito da un autocarro: portato in ospedale in codice rosso

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo ha attraversato la strada col semaforo rosso. Non risulta in pericolo di vita

Genova. Grave incidente stradale mercoledì sera a Voltri: un ragazzo di 19 anni è stato investito da un autocarro mentre attraversava la strada in via Don Verità.

È successo poco dopo le 20.30 all’altezza del supermercato Pam. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il veicolo procedeva in direzione ponente ed è passato con il semaforo verde, mentre il ragazzo ha impegnato le strisce pedonali verso mare col rosso.

Sul posto la Croce Rossa e l’automedica Golf 5, oltre agli agenti della polizia locale per regolare il traffico ed effettuare i rilievi sul luogo dell’incidente.

Il giovane è stato visitato e stabilizzato sul posto. Sebbene vigile e cosciente, ha riportato una grave frattura alla gamba. Per questo, data anche la dinamica, è scattato il trasporto in codice rosso – il più grave – all’ospedale San Martino di Genova. Non risulta comunque in pericolo di vita.

Il conducente dell’autocarro è stato sottoposto a test etilometrico con esito negativo.

