Incendio in appartamento in via Avezzana nella notte, lungo intervento dei vigili del fuoco

Genova. Un incendio in un appartamento in via Avezzana, sopra la Stazione Principe, è divampato ieri notte attorno alle 23 al terzo piano di una palazzina.

I vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 2 circa per contenere e spegnere il rogo con le squadre del comando (2 squadre dalla sede centrale, la squadra di Bolzaneto, gli appoggi di autobotte e protettori, oltre al funzionario tecnico di guardia). Sono stati necessari oltre 300 metri di tubazione per raggiungere l’abitazione. L’incendio è stato limitato alla cucina e parte del bagno.

Per precauzione, durante le operazioni, sono state fatte evacuare le persone presenti nella palazzina, poi rientrate. Con il supporto della polizia locale.

Solo i residenti dell’appartamento interessato dall’incendio sono rimasti fuori.

Nessun intossicato, a parte una donna che ha chiesto l’intervento del 118 solo per uno sbalzo di pressione.