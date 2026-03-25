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Rogo

Incendio in appartamento in via Avezzana nella notte, lungo intervento dei vigili del fuoco

Rientrati gli abitanti della palazzina, evacuati per precauzione durante le operazioni di contenimento e spegnimento del rogo

evacuati via avezzana

Genova. Un incendio in un appartamento in via Avezzana, sopra la Stazione Principe, è divampato ieri notte attorno alle 23 al terzo piano di una palazzina.

I vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 2 circa per contenere e spegnere il rogo con le squadre del comando (2 squadre dalla sede centrale, la squadra di Bolzaneto, gli appoggi di autobotte e protettori, oltre al funzionario tecnico di guardia). Sono stati necessari oltre 300 metri di tubazione per raggiungere l’abitazione. L’incendio è stato limitato alla cucina e parte del bagno.

Per precauzione, durante le operazioni, sono state fatte evacuare le persone presenti nella palazzina, poi rientrate. Con il supporto della polizia locale.

Solo i residenti dell’appartamento interessato dall’incendio sono rimasti fuori.

Nessun intossicato, a parte una donna che ha chiesto l’intervento del 118 solo per uno sbalzo di pressione.

 

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