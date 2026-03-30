Genova. Incendio nella notte al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico San Martino. Un paziente ricoverato, utilizzando un accendino, ha dato fuoco a una barella.

Le fiamme hanno interessato una stanza della struttura, causando danni materiali limitati all’area coinvolta. È successo intorno alle 2.15, e nel giro di un’ora la situazione è tornata sotto controllo. Non si registrano feriti tra pazienti, personale sanitario o visitatori.

Il paziente che ha dato fuoco alla barella è un giovane di 25 anni, nato e residente a Genova, ora piantonato dal personale sanitario in un’area isolata del Pronto Soccorso. È stato confermato il fatto che fosse in stato di ebbrezza.

Per motivi precauzionali, cinque persone presenti con sindrome coronarica sono state trasferite in rianimazione. La direzione sanitaria fa sapere che il piano di sicurezza ed evacuazione è stato subito attivato e ha funzionato in modo efficace, consentendo una gestione ordinata dell’emergenza. La sicurezza di sanitari e operatori è stata garantita anche grazie all’applicazione dei nuovi protocolli adottati dalla struttura, che hanno contribuito a gestire l’emergenza in modo rapido ed efficiente.

Le autorità competenti sono intervenute rapidamente e sono attualmente in corso gli accertamenti.

“Un sentito ringraziamento va innanzitutto al 112 – spiegano l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò e la direttrice generale di AOM Monica Calamai – per il tempestivo intervento, che ha consentito di mettere rapidamente in sicurezza l’area e di supportare in modo ottimale la gestione dell’emergenza. L’efficacia delle operazioni dimostra l’importanza dei protocolli di sicurezza adottati e della prontezza del sistema di risposta. Un ringraziamento va anche a tutti i professionisti e agli operatori del Pronto Soccorso per la disponibilità e la prontezza dimostrate nel corso dell’emergenza. Grazie a loro la situazione è stata gestita con efficacia e senza rischi per i pazienti”.