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Rogo

Appartamento a fuoco a Marassi: soccorsa un’anziana, abitazione distrutta dalle fiamme

L'incendio è avvenuto al quinto piano. La donna è stata trasportata al san martino

Generico marzo 2026

Genova. Intervento oggi pomeriggio di vigili del fuoco e carabinieri in un appartamento di via Gandin nel quartiere di Marassi. I pompieri sono intervenuti intorno alle 15 con la squadra del distaccamento Mario Meloncelli, una dalla sede centrale e l’autobotte e l’autoscala per un incendio sviluppatosi in una abitazione sita al quinto piano.

Aprendo la porta, hanno trovato riversa al suolo una donna di 86 anni e hanno provveduto a metterla in luogo sicuro e rianimarla, La persona è stata consegnata alle cure del 118 che l’ha portata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino Ingenti i danni  a tutta l’abitazione che risulta inagibile.

Sul posto anche il funzionario di guardia VF, Polizia Locale e Carabinieri.

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