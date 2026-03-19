Genova. Un incendio è scoppiato nella serata di giovedì nel centro di raccolta Amiu di corso Perrone, a Fegino.

Le fiamme sono divampate rapidamente e in modo molto esteso. I primi a intervenire sono stati gli operatori del centro di raccolta con gli idranti, sul posto sono intervenute poi diverse squadre dei vigili del fuoco per tentare di spegnere il rogo.

Non risultano feriti né intossicati, e poco prima delle 20 l’intervento era ancora in corso . Non sono note le cause dell’incendio, verranno analizzati i filmati di videosorveglianza interni per fare chiarezza.