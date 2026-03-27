Incendio boschivo a Urbe, fiamme vicino alle case: intervento dei vigili del fuoco

Urbe Un incendio boschivo è divampato ieri sera nel territorio di Urbe, nella zona tra Vara Inferiore e Vara Superiore.

L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo, Sassello e dalla sede di Savona, insieme alla protezione civile e ai volontari antincendio boschivo. Le squadre hanno lavorato per tutta la notte per contenere le fiamme, alimentate anche dal vento.

Secondo gli aggiornamenti di questa mattina, l’incendio ha interessato una superficie piuttosto estesa ed è arrivato vicino ad alcune abitazioni, senza però causare danni alle persone. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Con le luci del sole il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) valuterà se attivare i mezzi aerei.

Nelle ultime ore i vigili del fuoco hanno effettuato quasi 80 interventi in tutta la provincia di Savona, molti dei quali legati proprio al vento forte che sta interessando il territorio.