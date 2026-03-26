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Rogo

Incendio a Rivarolo, tre auto a fuoco in via Carnia: danneggiata la facciata di un palazzo

Le fiamme sono partite da una vettura e hanno coinvolto anche quelle parcheggiate accanto. Pochi giorni fa un altro rogo a Certosa

incendio auto rivarolo via carnia

Genova. Intervento dei vigili del fuoco ieri sera in via Carnia, a Rivarolo, per l’incendio di un’auto parcheggiata.

All’arrivo dei pompieri sul posto le fiamme avevano già coinvolto anche le vetture parcheggiate a fianco. Grazie all’uso del liquido schiumogeno sono riusciti a spegnere rapidamente le fiamme in fretta.

Il fumo e il calore hanno danneggiato anche la facciata del palazzo soprastante. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.

incendio auto rivarolo via carnia

Sul posto la polizia per effettuare i rilievi e accertare le cause del rogo. Solo qualche giorno fa un episodio simile si era verificato poco distante, in piazzetta delle Penne Nere a Certosa, dove erano andati a fuoco auto e cassonetti.

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