Indagini

“Causarono incendi sul monte Ramaceto per rinnovare i pascoli”, perquisita famiglia di allevatori

Gli accertamenti dei carabinieri forestali su una famiglia di Cichero ritenuta responsabile del rogo, scoppiato il 28 dicembre del 2025.

incendio ramaceto

San Colombano Certenoli. Nel tentativo di rinnovare i pascoli con il fuoco avrebbero causato due grandi incendi boschivi alle pendici del monte Ramaceto, mandano in fumo ettari di bosco. Ne sono convinti i carabinieri forestali, che in giorni scorsi hanno perquisito l’abitazione di una famiglia di allevatori di Cichero ritenuti i responsabili del rogo, scoppiato il 28 dicembre del 2025.

Gli incendi erano proseguiti per tutto il giorno percorrendo una superficie complessiva di oltre 23 ettari (230.000 mq) di pascoli e boschi. Per lo spegnimento erano dovuti intervenire numerosi vigili del Fuoco, volontari a mezzi aerei. L’area era già stata percorsa da ripetuti e vasti incendi invernali negli ultimi anni.

L’ipotesi dei forestali è che la famiglia abbia utilizzato scorrettamente una pratica comune in passato per stimolare la crescita dei pascoli, e cioè appiccare il fuoco in inverno a intervalli più o meno regolari: “In realtà, il ripetuto passaggio degli incendi, oltre che costituire un pericolo per la pubblica incolumità e un danno agli ecosistemi, finisce per deteriore la qualità del pascolo – sottolineano i carabinieri inquirenti – Infatti, a ogni incendio spariscono sempre più le specie buone foraggiere, lasciando campo alle piante più resistenti al fuoco, quali le gramigne e le felci aquiline: povere di nutrienti le prime e tossiche e cancerogene se ingerite le seconde. Altre presenze indesiderate che spesso compaiono dopo il passaggio degli incendi a causa dell’azoto presente nelle ceneri, sono i rovi e le vitalbe: entrambe piante infestanti difficilissime da eliminare e pessimo foraggiere”.

Appiccare il fuoco a praterie, pascoli e boschi per il loro presunto rinnovo, sottolineano i forestali, non è solo una scorretta pratica agronomica, ma costituisce anche un grave delitto punito con il carcere.

