La notte scorsa

In monopattino per le strade di Marassi, doveva essere in carcere: 18enne bloccato dalla polizia

Il giovane è ritenuto il responsabile di una rapina in concorso ai danni di un ragazzo di 17 anni avvenuta lo scorso 20 gennaio in piazza della Vittoria

polizia notte

Genova. Sfrecciava in monopattino per le strade di Marassi, incurante del fatto che su di lui pendesse un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata.

Il giovane, un diciottenne albanese, è stato fermato in via Fereggiano dalla polizia per un controllo ed è subito emerso il provvedimento del tribunale dei minori. È infatti ritenuto il responsabile di una rapina avvenuta lo scorso 20 gennaio in piazza della Vittoria, vittima un 17enne che era stato accerchiato dal branco.

Il diciottenne è stato quindi trasferito nell’istituto minorile Ferrante Aporti di Torino.

