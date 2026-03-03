In monopattino per le strade di Marassi, doveva essere in carcere: 18enne bloccato dalla polizia

Genova. Sfrecciava in monopattino per le strade di Marassi, incurante del fatto che su di lui pendesse un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata.

Il giovane, un diciottenne albanese, è stato fermato in via Fereggiano dalla polizia per un controllo ed è subito emerso il provvedimento del tribunale dei minori. È infatti ritenuto il responsabile di una rapina avvenuta lo scorso 20 gennaio in piazza della Vittoria, vittima un 17enne che era stato accerchiato dal branco.

Il diciottenne è stato quindi trasferito nell’istituto minorile Ferrante Aporti di Torino.