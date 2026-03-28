Imposta di soggiorno a Sestri Levante, il Comune incontra gli operatori: “Supporto concreto sulle novità”

Sestri Levante. Un’iniziativa mirata per accompagnare gli operatori turistici nelle novità normative e negli adempimenti pratici legati all’imposta di soggiorno. Lunedì 30 marzo 2026, dalle ore 9.30, in Sala Bo (Palazzo Fascie, primo piano) l’Amministrazione comunale ha organizzato un incontro dedicato alle strutture ricettive e ai gestori e proprietari di appartamenti ad uso turistico, con l’obiettivo di offrire un supporto diretto e operativo.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e aggiornamento su strumenti e regole: da un lato sarà illustrato nel dettaglio il funzionamento del portale dell’imposta di soggiorno, già in uso, con esempi pratici per facilitarne l’utilizzo; dall’altro verranno presentate le novità introdotte dall’aggiornamento del regolamento comunale, con particolare attenzione alle disposizioni che riguardano gli appartamenti destinati alle locazioni turistiche.

Un’occasione, dunque, non solo informativa ma anche di dialogo, durante la quale l’ufficio tributi sarà a disposizione per rispondere ai quesiti degli operatori e fornire indicazioni concrete per una gestione corretta ed efficace dell’imposta.