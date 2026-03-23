Immobiliare, investire a Genova conviene: è la prima città d’Italia per rendimenti da locazione

Genova si conferma la prima città in Italia per rendimenti da locazione. È quanto emerge dall’ultima analisi dell’ufficio studi del gruppo immobiliare Tecnocasa.

Nel capoluogo ligure, il guadagno annuale per chi affitta un bilocale da 65 metri quadrati arriva al 7,5% del prezzo di acquisto dell’immobile. Seguono Palermo con 7,1% e Verona con 6,6% a fronte di un dato medio delle grandi città che si attesta intorno al 5,8%.

In Italia il 18% delle compravendite immobiliari nella prima parte del 2025 è stato realizzato per investimento, in leggera diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando la percentuale era intorno al 19,4%. Acquistare una casa da affittare resta una scelta ancora percorsa dai risparmiatori, anche se alcuni oggi preferiscono altre strade per far fruttare il capitale.

Gli investitori preferiscono le aree con la presenza di atenei, di servizi (il cui peso è sempre maggiore dopo il lockdown) e sottoposte a interventi di riqualificazione. Limitando l’esame alle grandi città italiane, dal 1998 ad oggi, a livello nazionale c’è stata una rivalutazione dei valori del 143,7% a Milano, a seguire Napoli con 86,7% e Firenze con 86,5%.