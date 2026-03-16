Il Premio Andersen si apre al cinema: a Palazzo Fascie al via il cineforum “Vedere una fiaba”

Sestri Levante. Il Premio Andersen – Baia delle Favole amplia il proprio programma culturale e, per la prima volta, affianca ai tradizionali appuntamenti dedicati alla scrittura un percorso pensato per il grande schermo.

Dopo il successo dei tre webinar di “Scrivere una fiaba”, prende infatti il via l’iniziativa “Vedere una fiaba”, un cineforum rivolto agli adulti che esplora il linguaggio del fiabesco attraverso alcune delle più significative opere cinematografiche contemporanee. Alle proiezioni si affiancano tre attività ludico-culturali per bambini e famiglie.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Sestri Levante e da Mediaterraneo Servizi, attraverso il MuSel – Museo Archeologico e della Città e il Sistema Bibliotecario Urbano, e si inserisce nel calendario di attività collegate al Premio Andersen.

Le proiezioni si terranno in Sala Bo di Palazzo Fascie Rossi a ingresso gratuito e saranno seguite da un momento di confronto e approfondimento guidato, durante il quale i partecipanti potranno discutere temi, simboli e tecniche cinematografiche delle opere viste, mettendo a confronto interpretazioni e punti di vista. Il ciclo propone tre film firmati da altrettanti maestri del cinema internazionale, capaci di raccontare il fiabesco con linguaggi e sensibilità differenti.

Il primo appuntamento è in programma domenica 22 marzo alle ore 16 con La forma dell’acqua – The Shape of Water (2017) di Guillermo del Toro, premiato con il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia e con tre premi Oscar.

Il secondo incontro sarà domenica 19 aprile alle ore 16.30 con La famosa invasione degli orsi in Sicilia (2019) di Lorenzo Mattotti, raffinato film d’animazione tratto dal celebre racconto di Dino Buzzati.

Il ciclo si concluderà domenica 24 aprile alle ore 17.30 con Il favoloso mondo di Amélie (2001) di Jean-Pierre Jeunet, film divenuto cult anche grazie alla colonna sonora di Yann Tiersen.

Il percorso cinematografico, come detto, dialogherà con altre iniziative promosse dal MuSel pensate per collegare le atmosfere delle pellicole alla storia e al territorio.

Il programma si apre lo stesso giorno del primo film, domenica 22 marzo, ma alle ore 10.30, con Storie di donne a Sestri Levante, visita guidata dedicata alle figure femminili che hanno segnato la vita cittadina, organizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Donne Medico.

Sabato 18 aprile alle ore 15 – il giorno prima della seconda proiezione – sarà invece la volta di A caccia dell’orso, lettura animata al MuSel con attività ludico-didattica a cura di Nicoletta Salamone.

Infine domenica 24 maggio alle ore 10.30 – giorno in cui sarà a disposizione il terzo e ultimo film – si terrà Sestri Levante: una favola contemporanea, visita guidata alla scoperta delle piccole meraviglie della città.

Per info sui costi delle attività e per prenotazione (obbligatoria) rivolgersi allo IAT di Sestri Levante (tel. 0185 478530 – iat@mediaterraneo.it). A completare il progetto, la Biblioteca Fascie Rossi metterà a disposizione una selezione bibliografica dedicata ai temi e alle atmosfere dei film, offrendo al pubblico ulteriori strumenti per esplorare i mondi evocati dal cinema.

“Il cineforum rappresenta uno spazio prezioso nella vita culturale di una comunità: non si tratta semplicemente di guardare un film, ma di attraversarlo insieme creando così un’esperienza condivisa che culmina nel dibattito come momento di confronto e di socialità. E le iniziative collaterali organizzate dal MuSel donano quella continuità culturale cittadina che è un po’ il filo invisibile che unisce tutti noi”, commenta l’Aassessore alla Cultura del Comune di Sestri Levante che ha ideato l’iniziativa.