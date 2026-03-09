  • News24
L'iniziativa

Il Municipio VIII Medio Levante porta i cittadini all’Opera: abbonamento speciale al Teatro Carlo Felice

Un abbonamento al prezzo agevolato per assistere a tre importanti titoli del repertorio operistico: Il Campiello, Macbeth 24 e La Bohème

Orchestra Opera Carlo Felice Genova
Genova. Il Municipio VIII Medio Levante promuove un’iniziativa dedicata alla diffusione della cultura musicale e alla valorizzazione dell’opera lirica, offrendo ai residenti e ai loro accompagnatori un abbonamento speciale a tre grandi spettacoli in programma al Teatro Carlo Felice.

L’offerta prevede un abbonamento al prezzo agevolato di 85 euro per assistere a tre importanti titoli del repertorio operistico: Il Campiello 15 marzo ore 15 , Macbeth 24 marzo ore 15, La Bohème 20 giugno ore 15

L’iniziativa è rivolta ai residenti del Municipio VIII Medio Levante e ai loro accompagnatori e rappresenta un’importante occasione per avvicinarsi al mondo dell’opera a un prezzo particolarmente accessibile.

Prima di ogni rappresentazione, il Direttore Artistico del teatro e i suoi collaboratori offriranno al pubblico un momento di approfondimento dedicato alle opere in cartellone, illustrandone il contesto storico, gli aspetti musicali e le caratteristiche della produzione.

Gli abbonamenti potranno essere acquistati presso la sede del Municipio Medio Levante, in Via Mascherpa 34r a Genova, nelle seguenti giornate: Mercoledì 11 marzo, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, Venerdì 13 marzo, dalle ore 09.30 alle ore 12.30

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biglietteria del teatro all’indirizzo: biglietteria@carlofelice.it.

L’iniziativa si inserisce nelle attività promosse dal Municipio per favorire l’accesso alla cultura e rafforzare il legame tra il territorio e le principali istituzioni culturali della città di Genova.

