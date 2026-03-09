Il Municipio Centro Est rilancia il Consiglio municipale dei ragazzi e delle ragazze

Genova. Il Municipio I Centro Est rilancia il Consiglio Municipale dei Ragazzi e delle Ragazze (Cmrr), lo spazio di partecipazione dedicato ai più giovani del territorio. Il prossimo incontro si terrà mercoledì 11 marzo alle ore 14:30 presso lo spazio “Quasi Casa” in piazza San Matteo, alla presenza della presidente del Municipio Simona Cosso, della giunta municipale e dei ragazzi e delle ragazze che fanno parte dell’organismo.

L’iniziativa rappresenta un nuovo passo nel percorso di coinvolgimento attivo delle giovani generazioni nella vita pubblica del Municipio. Il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze nasce infatti con l’obiettivo di offrire a studenti e studentesse, dai 13 ai 15 anni, uno spazio di confronto, proposta e partecipazione, in cui poter esprimere idee, bisogni e progetti per migliorare il quartiere e gli spazi che vivono quotidianamente.

“Dal primo incontro con Davide Mazzanti, Amanda Tollis ed Eva Bertero che coordinano da anni il Consiglio Municipale dei Ragazzi e delle Ragazze ho sentito la necessità di valorizzare questo strumento di partecipazione con la presenza mia e degli assessori municipali – spiega la presidente del Municipio I Centro Est, Simona Cosso -. Questa volontà nasce dal desiderio di un riconoscimento davvero istituzionale, dal condividere una visione, idee e progetti sul nostro territorio. La voce dei più giovani è per noi importante sia perché non si possono prendere decisioni sulle politiche giovanili senza coinvolgere i giovani stessi, sia perché la partecipazione è uno dei nodi programmatici che vogliamo al centro del nostro agire per il Municipio”.

“Lo sguardo dei ragazzi e delle ragazze su temi come la scuola, il quartiere, gli spazi di socializzazione è davvero fondamentale – aggiunge Cosso -. Inoltre la mia esperienza come insegnante non può che portarmi a coinvolgere nelle politiche municipali i più giovani per confrontarsi con loro, discutere, essere aperti al dibattito franco. In un territorio come il Centro Est in cui la popolazione over 65 rappresenta il 27% dei residenti, gli over 85 il 5,2% e gli over 90 il 3%, credo che sia importante lavorare su una prospettiva intergenerazionale, nell’incontro e nell’alleanza concreta tra ragazzi, ragazze e persone anziane”.

Con questo rilancio il Municipio Centro Est intende rafforzare il ruolo del Consiglio, valorizzando il contributo dei più giovani non solo come momento educativo e formativo, ma come strumento reale di ascolto e di partecipazione civica. L’obiettivo è quello di costruire un percorso che permetta ai ragazzi e alle ragazze di elaborare proposte e iniziative concrete per il territorio, come già avvenuto in passato con i lavori per i giochi disegnati a terra e la cartellonistica all’interno dei giardini Tito Rosina di corso Carbonara, il book crossing nel centro storico e il progetto di installazione di rastrelliere per le bici nei pressi dell’ingresso delle scuole.

Il Consiglio, formato da circa 15 ragazzi e ragazze, si riunirà una o due volte al mese nei locali di “Quasi Casa” in piazza San Matteo, nelle sedi della cooperativa Il Laboratorio e negli spazi messi a disposizione dalle associazioni del territorio.

In questa nuova fase dell’attività si punta anche a garantire maggiore autonomia al Consiglio, non solo sul piano progettuale ma anche attraverso la possibilità di disporre di piccole risorse economiche dedicate, che consentano di realizzare direttamente alcune iniziative e azioni proposte dai giovani consiglieri.

“Siamo felici che il Municipio Centro Est abbia ripreso il riconoscimento formale dell’attività del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze: parliamo di un organo che esiste dal 2017 ma che nell’ultimo anno è mezzo non aveva più avuto contatti con il Consiglio dei ‘grandi’ – sottolinea Davide Mazzanti, presidente della cooperativa Il Laboratorio e responsabile del progetto del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze -. Ci sono diversi patti e progetti aperti in Comune e Regione sulla partecipazione che hanno come obiettivo sostenere l’attività dei Consigli municipali dei Ragazzi e delle Ragazze. Oggi a Genova abbiamo solo tre Consigli: Centro Est, Centro Ovest e il neo-nato Media Val Bisagno; auspichiamo che grazie a questo rilancio nella municipalità più centrale del Comune, anche gli altri sei Municipi possano velocizzare il percorso di riconoscimento dell’organo giovanile per raggiungere l’obiettivo di formare un Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze in ognuno dei nove Municipi cittadini”.