Il Comune di Serra Riccò avvia il percorso per la certificazione della parità di genere

Serra Riccò. Il Comune di Serra Riccò annuncia l’avvio del percorso di accreditamento finalizzato all’ottenimento della certificazione per la parità di genere ai sensi della UNI/PdR 125:2022.

Un’iniziativa che rafforza le politiche dell’Ente in materia di pari opportunità, valorizzazione delle persone e qualità dell’organizzazione, con la volontà di offrire un segnale concreto anche alla comunità e al territorio.

Il percorso di certificazione è una scelta di responsabilità: un modo per dare maggiore forza, coerenza e continuità alle politiche di pari opportunità del Comune. Non è un passaggio formale, ma un impegno a rendere la parità di genere un criterio concreto nelle decisioni organizzative, nella tutela delle persone e nella qualità del lavoro pubblico, con l’obiettivo di costruire un ambiente professionale sempre più equo, rispettoso e inclusivo.

Per un’amministrazione pubblica, questo significa anche assumere un ruolo di riferimento: l’Ente non solo applica principi, ma li traduce in pratiche verificabili, dando il proprio contributo alla costruzione di una cultura del rispetto che riguarda l’intera comunità. Il Comune intende infatti promuovere un modello di amministrazione che, a partire dal proprio interno, rafforzi fiducia, credibilità istituzionale e qualità dei servizi.

“Avviare il percorso per la certificazione della Parità di Genere significa fare una scelta chiara: costruire un Comune che lavora meglio, con regole trasparenti, attenzione alle persone e responsabilità nelle decisioni. Non è un atto simbolico, ma un impegno concreto che riguarda l’organizzazione interna e, insieme, il rapporto di fiducia con la comunità. Un’amministrazione pubblica deve saper dare l’esempio: vogliamo che il nostro comune sia un riferimento di serietà e rispetto, capace di promuovere pari opportunità non a parole, ma nei fatti, con continuità nel tempo”, dice la sindaca Angela Negri.

“Questo percorso non è un’etichetta – afferma l’assessora alle Pari Opportunità Daniela Botta – ma una scelta di metodo: significa rendere più solide e coerenti le nostre politiche di pari opportunità, dentro l’Ente e nel modo in cui lavoriamo ogni giorno. Come amministrazione pubblica sentiamo anche una responsabilità verso la comunità: dare l’esempio, promuovere una cultura del rispetto e contribuire a un territorio in cui le pari opportunità siano un fatto, non solo un’intenzione”.

Il Comune ha previsto una regia dedicata al percorso, istituendo il Comitato Guida, con il compito di accompagnare e sostenere l’attuazione delle iniziative previste, monitorando l’avanzamento e contribuendo alla continuità del progetto nel tempo.

L’avvio del percorso sarà presentato in occasione della conferenza stampa in programma lunedì 9 marzo alle ore 17.30 presso la Sala Consiglio del Comune, con la partecipazione di tutti i referenti del progetto.