I Portofino days hanno una fragranza ufficiale: Pieds dans l’eau

Genova. Malva Moncalvo – farmacista, formatrice ed esperta in olfatto e chimica odorosa e founder del brand di profumeria artistica Malva 1979 – comunica che Pied dans l’eau, l’eau de parfum dalle note marine della collezione, è stata selezionata come fragranza ufficiale di “Portofino Days – International Fiction Festival”, la manifestazione in programma dal 27 al 29 marzo 2026 tra Portofino, Genova, Rapallo e Santa Margherita, con l’obiettivo di promuovere il posizionamento della Liguria come destinazione professionale per le produzioni cinematografiche e televisive.

Nella nota di presentazione si legge: “Con la fragranza Pied dans l’eau, Malva Moncalvo ha scelto consapevolmente di costruire un omaggio alla propria terra di origine, la Liguria, combinando materie prime in grado di catturare l’essenza del mare che l’ha vista crescere. Il profumo cattura l’essenza della brezza marina, la freschezza delle onde e la libertà degli spazi aperti, per un risultato evocativo che trasporta la mente su una costa incontaminata, dove il vento porta con sé note saline, accenti ozonati e la purezza dell’acqua cristallina”.

Malva Moncalvo, farmacista e founder del brand, ha così commentato: “Inaugurare Malva 1979, il brand e la mia prima collezione, senza inserire una fragranza che fosse capace di portare chiunque la indossi direttamente sulle rive del mio mare del cuore era per me impensabile. Dai nasi più esperti Pied dans l’eau è stato giudicato come il più tecnico dei miei profumi, e questo mi rende orgogliosa, perché l’obiettivo non era solo risvegliare delle sensazioni, ma ricostruire un luogo, una spiaggia precisa che le persone potessero indossare sulla propria pelle, come un tatuaggio olfattivo. È un vero onore essere stata scelta dallo staff dei Portofino Days per rappresenta questa kermesse, una conferma importante, per me, di aver centrato l’obiettivo. Spero che più persone possibili, liguri e non, possano sentirsi benvenute in questa meravigliosa terra, grazie anche a qualche goccia di Pied dans l’eau”.