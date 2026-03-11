I centri Europe Direct si radunano a Bruxelles: ci sarà anche quello del Tigullio

Tigullio. L’Unione Europea lancia il nuovo corso 2026-2030 degli Europe Direct. Oltre 400 centri in tutta Europa si daranno appuntamento a Bruxelles il 12 e 13 marzo prossimi. Tra questi anche il Tigullio rappresentato dallo Europe Direct Tigullio nato dalla sinergia del territorio e dalla disponibilità di Mediaterraneo Servizi, società partecipata al 100% del Comune di Sestri Levante.

“Una grande occasione − si legge nella nota dell’Europe Direct Tigullio − per presentarci al resto d’Europa attraverso i previsti workshop e momenti di confronto con funzionari della Commissione Europea e del Parlamento Europeo. Tutti contatti che saranno molto utili per il nostro territorio che ha il vantaggio di avere un collegamento diretto con l’Unione europea”.

Nei prossimi anni, viene annunciato, la rete porrà una maggiore attenzione sulla democrazia. I centri Europe Direct fungeranno sempre più da luoghi di riferimento a livello locale per il dialogo sull’Europa, creando spazi in cui le persone possano incontrarsi, confrontarsi e discutere di temi europei. Attraverso formati partecipativi e il dialogo diretto, i centri coinvolgeranno i cittadini nel dibattito e rafforzeranno la loro partecipazione alla vita democratica.

Anche l’Europe Direct Tigullio si dice pronto per questa sfida.

L’incontro di due giorni si aprirà con un videomessaggio della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

Il Centro Europe Direct Tigullio, con sede a Palazzo Negrotto Cambiaso in Baia del Silenzio, rappresenta il nuovo presidio territoriale dell’Unione Europea in Liguria insieme a Genova. Il Centro è promosso dal Comune di Sestri Levante, attraverso la sua partecipata Mediaterraneo Servizi, e sottoscritto da 18 Comuni del Tigullio e dalla Società Economica di Chiavari.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a tigullioeuropedirect@mediaterraneo.it consultare il sito www.mediaterraneo.it o i canali social del centro l’account Instagram @europedirect_tigullio e la pagina Facebook Europe Direct Tigullio.