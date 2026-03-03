Fine dell’incubo per il ligure Giacomo Aicardi e i 200 studenti italiani a Dubai: rientrano in Italia con un volo di Stato

Alassio-Dubai. Si conclude con un volo di Stato l’attesa dell’alassino Giacomo Aicardi e dei 200 studenti italiani rimasti bloccati dalla guerra a Dubai dallo scorso 28 febbraio, quando l’attacco missilistico ha imposto il blocco totale del traffico aereo.
Dopo giorni di incertezza vissuti in un albergo nei pressi dell’aeroporto, tra protocolli di sicurezza e il rumore costante di esplosioni in cielo, la situazione si è finalmente sbloccata grazie all’intervento diretto del Governo italiano.
Nella serata di ieri (2 marzo), il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che “su nostra richiesta le Autorità emiratine hanno messo a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo di circa 200 studenti minorenni che si trovano nel Paese”.
Aicardi, tutor per Wsc Italia Global Leaders, proprio ieri aveva rilasciato una intervista a IVG per rassicurare le famiglie dei ragazzi nonostante la delicatezza del momento e la necessità di rifugiarsi a più riprese nelle stanze bunker della struttura dove alloggiavano.
Partiti lo scorso 21 febbraio per una simulazione diplomatica si sono ritrovati, loro malgrado, in un incubo che volge ora al termine, con la partenza del volo prevista alle 14:20 da Abu Dhabi.
L’arrivo a Milano Malpensa è atteso per la serata odierna (3 marzo), con atterraggio programmato alle 20:05.