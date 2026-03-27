Guardia Costiera di Genova e compagnie di navigazione: cooperazione e addestramento congiunto per la sicurezza in mare

Genova. Si sono concluse nelle scorse settimane una serie di esercitazioni congiunte coordinate dalla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Genova e svolte in collaborazione con alcune delle principali compagnie di navigazione operanti nel porto ligure, tra cui Corsica Ferries, Grandi Navi Veloci, MSC Cipro e Moby Lines.

Le attività hanno rappresentato un’importante occasione di cooperazione operativa tra gli equipaggi delle unità traghetto e i mezzi navali della Guardia Costiera, con l’obiettivo di consolidare le procedure di emergenza, migliorare l’interoperabilità e rafforzare l’addestramento del personale coinvolto nelle operazioni di soccorso.

Particolare attenzione è stata dedicata ai sistemi di evacuazione rapida e abbandono nave installati a bordo dei traghetti. Tali dispositivi, costituiti da scivoli o tubi gonfiabili che si dispiegano lungo la fiancata dell’unità, consentono in caso di emergenza l’evacuazione tempestiva dei passeggeri verso le zattere di salvataggio, riducendo i tempi di abbandono e aumentando i margini di sicurezza.

L’impiego di tali sistemi, disciplinato dalle normative internazionali in materia di sicurezza della navigazione, richiede specifiche attività di addestramento per il personale marittimo. Inoltre, secondo i programmi approvati dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, è previsto il dispiegamento periodico dei dispositivi installati a bordo, che deve avvenire sotto la supervisione del personale militare ispettivo della Guardia Costiera, specializzato nel settore della Sicurezza della navigazione, al fine di garantire il rispetto delle procedure, la corretta esecuzione delle operazioni e la piena efficienza dei sistemi.

Nel corso delle esercitazioni sono state testate le comunicazioni operative tra le unità coinvolte, le procedure di dispiegamento dei sistemi di evacuazione, le operazioni di abbandono nave e di trasferimento dei passeggeri sui mezzi collettivi di salvataggio, nonché il recupero e il rimorchio delle zattere da parte dei mezzi navali della Guardia Costiera. Le attività hanno inoltre consentito di verificare l’imbarco e il trasbordo del personale e le operazioni di risalita lungo i dispositivi di evacuazione.

“Le attività addestrative congiunte rappresentano un elemento essenziale per garantire l’efficacia del sistema del soccorso marittimo – sottolinea una nota della Capitaneria di porto di Genova –. La collaborazione tra Guardia Costiera, compagnie di navigazione ed equipaggi consente di migliorare costantemente la preparazione operativa e di assicurare una risposta coordinata ed efficace in caso di emergenza, a tutela della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione. In tale contesto, la supervisione delle attività addestrative da parte del personale ispettivo della Guardia Costiera costituisce un ulteriore elemento di garanzia per l’efficacia e la sicurezza dei sistemi”.