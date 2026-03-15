Grosso albero pericolante in via Donato Somma: l’intervento dei vigili del fuoco

Genova. Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco dopo una notte di vento forte e pioggia. Oltre 20 in totale gli interventi dei pompieri tra piccoli smottamenti ed alberi caduti o pericolanti da ponente e levante.
Questa mattina un grosso albero pericolante è stato segnalato in via Donato Somma nel quartiere di Nervi.
Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la polizia locale che ha temporaneamente chiuso la strada per consentire l’intervento.
Intanto è terminata l’allerta sulla Liguria. Per le prossime ore è previsto un miglioramento graduale a partire dalla zona costiera.