  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Stamattina

Grosso albero pericolante in via Donato Somma: l’intervento dei vigili del fuoco

Oltre venti gli interventi nella notte: segnalati soprattutto piccole frane e alberi caduti o pericolanti

Generico marzo 2026

Genova. Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco dopo una notte di vento forte e pioggia. Oltre 20 in totale gli interventi dei pompieri tra piccoli smottamenti ed alberi caduti o pericolanti da ponente e levante.

Questa mattina un grosso albero pericolante è stato segnalato in via Donato Somma nel quartiere di Nervi.

Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la polizia locale che ha temporaneamente chiuso la strada per consentire l’intervento.

Intanto è terminata l’allerta sulla Liguria. Per le prossime ore è previsto un miglioramento graduale a partire dalla zona costiera.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.