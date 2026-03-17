Gronda, riesplode il dibattito sull’opera. Rixi: “Progetto da rifare”. E rilancia il tracciato basso, scartato nel 2009

Genova. Bisogna rifare il progetto della Gronda di Genova con tracciato diverso e tempi minori. Questa in sintesi il commento che il viceministro dei trasporti Edoardo Rixi ieri ha rilasciato durante una intervista all’emittente genovese Primocanale. Una dichiarazione che ha fatto esplodere nuovamente il dibattito sulla grande opera il cui progetto definitivo, approvato e presentato nel maggio del 2018, al momento non ha trovato la “messa a terra”, salvo per alcune opere propedeutiche.

“I problemi della Gronda sono diversi, a partire dal fatto che c’è una grande quantità di lavori sulle autostrade liguri quindi è difficile partire – ha spiegato Rixi – L’attuale tracciato è uscito dal debat public lanciato allora da Marta Vincenzi, è delle tre ipotesi originarie quella più impattante. Io sono per rivedere il progetto da fare in meno tempo e con minore impatto sulla città tornando a pensare, ad esempio, di utilizzare il nuovo ponte San Giorgio magari affiancandolo per l’attraversamento della Valpolcevera evitando di creare alti problemi per la zona. Come? Facendo un altro ponte vicino o un’altra soluzione tipo la “bretella” in una zona dove ora c’è il gasometro definito “architettura industriale” che vale più del Colosseo…”.

Il riferimento del viceministro è al dibattito pubblico lanciato dalla sindaca Marta Vincenzi nel 2009 e che di fatto fu il primo (e ad oggi unico) esperimento del genere per una grande opera: una decina di incontri in teatri e spazi collettivi in cui cittadini, associazioni e amministrazione comunale si sono confrontati – anche aspramente – sulle cinque possibili varianti al progetto. Varianti che non prevedevano l’opzione zero – richiesta da molti cittadini e attivisti poi confluiti nei movimenti No Gronda – ma che assumevano come presa la decisione di procede con l’opera, cercando però di trovare un compromesso gestibile da tutti i territori attraversati.

Poi la scelta del tracciato intermedio: a suo favore la maggior quantità di chilometri coperti, vale a dire in galleria, il minor impatto sull’esistente (case, industrie, stabilimenti) e un intervento anche sugli svincoli con A7 e A12. Ne venne fuori un disegno complesso che a prescindere dal grande impatto cantieristico aveva l’ambizione di rivedere tutto il nodo genovese. L’ipotesi bassa, vale a dire quella invocata da Rixi, di fatto fu scartata non solo per l’eventuale abbattimento dell’ex gasometro, ma anche e soprattutto perchè avrebbe visto sorgere un viadotto dove oggi c’è lo stabilimento di Ansaldo, con evidenti criticità legate ad un eventuale ricollocamento. Ma non solo. L’ipotesi bassa non risolveva le criticità della A7 e dello svincolo con l’A12, di fatto diventando una “grondina”. I vantaggi dell’ipotesi bassa erano le tempistiche tecniche di cantiere e l’allora necessità di dismettere il Morandi, affiancandolo con un ponte parallelo. Necessità a cui poi il 14 agosto ha posto rimedio, tragicamente.

Lo scontro politico

“Se la città me lo chiede sono disponibile a lavorare – ha detto ancora Rixi – ma è evidente che è difficile fare opere pubbliche in una città che non vuole opere pubbliche. Bisognerebbe sedersi attorno ad un tavolo, Comune, Regione, associazioni di categoria e tutti insieme prendere una decisione, ma è una decisione che deve prendere l’amministrazione e il momento è oggi. Da parte mia posso assicurare la massima disponibilità”.

“Sono trascorsi pochi mesi e siamo passati dal ‘manca solo una firma’ a ‘il progetto è tutto da rifare’ – commentano Davide Natale segretario del PD Liguria e Armando Sanna capogruppo del Pd in Regione – Se non fosse che parliamo di una delle infrastrutture più importanti per lo sviluppo della Liguria, si potrebbe pensare di essere su ‘Scherzi a parte’. Invece purtroppo è la realtà di una vicenda che riguarda il futuro della nostra regione e che racconta tutta l’inadeguatezza della destra nel gestire i dossier strategici. Altro che autoproclamarsi uomini del fare, qui non va avanti nulla, si rischiano di perdere finanziamenti, le aziende perdono competitività, la nostra regione è sempre più isolata e stanca di annunci che non diventano mai realtà – conclude il Pd – Senza contare le ingenti risorse già spese, a partire da quelle per il lotto zero, di cui chiederemo conto alla Corte dei Conti”.

M5s: “Almeno chiedano scusa”

“Udite udite: l’attuale progetto della Gronda sarebbe troppo impattante. Meno male che qualcuno al Mit se n’è finalmente accorto“. Lo dichiarano i portavoce del M5S Liguria commentando le dichiarazioni del viceministro ai Trasporti Rixi.

“Sono almeno 15 anni che denunciamo esattamente questo: il progetto della Gronda sostenuto e difeso per anni dalla destra ligure e nazionale è fuori scala, costosissimo e devastante per il territorio. Eppure, per anni siamo stati insultati, accusati di essere quelli che dicevano sempre no, quando in realtà stavamo semplicemente segnalando l’evidenza avvalendoci del parere di esperti: quell’opera, così come progettata, avrebbe prodotto sprechi di denaro pubblico e un impatto ambientale devastante. E allora, oggi, fa quasi sorridere sentire il viceministro del Mit dire che il tracciato uscito dal dibattito pubblico è quello più impattante e che forse (forse?) andrebbe ripensato per essere più rapido da realizzare, meno costoso e meno invasivo. È esattamente quello che il Movimento 5 Stelle propone da anni. Se davvero il Governo vuole rimettere mano al progetto della Gronda, si parta da un principio semplice: sì a progetti che tengano conto dell’equilibrio del territorio e delle reali esigenze di mobilità. Tuttavia, prima di aprire nuovi tavoli, qualcuno dovrebbe anche avere l’onestà di chiedere scusa. Per anni siamo stati attaccati per aver contestato un progetto che oggi gli stessi promotori definiscono eccessivamente impattante. La realtà è che avevamo ragione noi”, concludono.

Candia e Pastorino: “Addio Gronda”

“All’estero si punta sul trasporto pubblico mentre in Italia si parla ancora di Gronda. Un opera costosissima e inutile che incredibilmente ora il viceministro Rixi scopre anche irrealizzabile. Come noi sosteniamo da sempre. Se il potenziamento dell’A7 può avere un senso per il porto, il resto non lo ha mai avuto”.

Così la capogruppo di Avs in regione, Selena Candia, e il capogruppo di Lista Orlando, Gianni Pastorino.<

“Solo una classe dirigente antiquata poteva puntare per anni (anzi: decenni!) su un progetto anacronistico come la Bretella di Ponente della Gronda. Ci ripetono da decenni che questo pezzo di Gronda sarebbe stata la soluzione a tutti i mali della Liguria, e che avrebbe assorbito il 20% del traffico che oggi passa sull’A10 solo per oltrepassare Genova. Ma visto che la maggior parte del traffico è interno alla città, non si poteva ridurre questo della stessa percentuale, spostando gli utenti dall’auto ai mezzi pubblici? La sostenibilità è fatta di trasporti pubblici e rispetto per il proprio territorio. Per questo lo diciamo con soddisfazione: addio Gronda”

Azione Genova e Liguria: “Gronda di Genova, il Governo chiarisca”

“Apprendiamo con stupore che dopo molti anni di attesa e qualche inaugurazione, il viceministro RIxi ha dichiarato che il progetto della Gronda è sbagliato e che è tutto da rifare.Azione Genova e Azione Liguria non hanno pregiudiziali precostituite sul progetto da realizzare, soprattutto se esso verrà concertato da tutti i soggetti istituzionali coinvolti e con i cittadini. Tuttavia, registriamo profonda preoccupazione per un ritorno al punto di partenza, che ci fa temere che, nel quadro di un sottofinanziamento evidente di tutto ciò che riguarda Genova da parte del Governo, alla fine non avremo mai una infrastruttura che continuiamo a ritenere decisiva non solo per lo sviluppo economico della città, ma anche per la qualità della vita dei genovesi.

Antonio Bruno: “Dopo 50 anni di dibattito, possiamo dire basta con la gronda”

“Riproporre la Gronda autostradale al progetto di 40 anni fa è come cercare di rispolverare un vecchio disco: può essere nostalgico, ma la musica è sempre la stessa. Quindi, complice la tragedia del ponte Morandi che ha allontanato gli abitanti di via Porro (i più strenui oppositori alla gronda bassa), si rispolvera un progetto di 50 anni fa.

Il governo non riesce a sostenere gli in entissimi e lievitatissimi costi e allora, forse per far finta di fare qualcosa, incoccia nella casella “torna alla partenza” e ripropone il vecchio progetto di 40 anni fa. Le opposizioni di centro sinistra sbeffeggiano il vice ministro, ma non propongono la vera alternativa”.

A scrivelo in una nota stampa Antonio Bruno, ex consigliere comunale per Altra Liguria, e oggi esponente di “Bene in comune”: “Sembra che nessuno rifletta sul fatto che se un progetto non si riesce a fare in 50 anni forse è proprio sbagliato il progetto e non se ne deve fare niente. La gronda autostradale non affronta i problemi di mobilità: attraversa la città da est a ovest, mentre i traffici portuali vanno da nord a sud. La stragrande maggioranza del traffico sul nodo di Genova non è di attraversamento ma interno al nodo stesso, Queste sono le obiezioni di chi per decenni ha inteso la presenza ecologista volta ad affrontare le grandi sfide economiche e sociali (infrastrutture e modello economico di rapina, miglioramento del trasporto pubblico e limitazione di quello privato – incentivato da nuove infrastrutture ndr)) accanto a interventi importanti come zone 30 e mini pedonalizzazioni, ma con un impatto limitato. Sarebbe il caso di smettere di giocare a uno sfortunato gioco dell’oca e dedicarsi ai reali problemi della mobilità ligure e genovese in particolare”.